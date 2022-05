Podeste und Gieß-Tagebuch: Stadt macht bei Freisitz des Ice Cottage in Dessau-Nord immer neue Auflagen

Damit die Gäste auf dem Grünstreifen unter den Linden Eis essen können, müssen die Inhaberinnen Podeste bauen und ein Tagebuch übers Gießen führen. Inzwischen tüfteln auch Gäste und Freunde an einer machbaren Lösung „im Grünen“. Ist ein Ende in Sicht?

Dessau/MZ - Sie wollen ihren Gästen nur im Grünen ein Eis servieren, doch kommen wegen der Bürokratie an ihre Grenzen: Die Inhaberinnen des „Ice Cottage“ Heike Möller und Gabi Wöpke.

Bevor sie ihren Gästen die Eisbecher unter den Linden der Humperdinckstraße servieren können, müssten die beiden Frauen erst einmal bauen. Denn die Genehmigung der Stadt für die Außenbestuhlung ist an Auflagen gebunden, die nicht für jedermann gleich Sinn ergeben.

Vom 1. April bis 15. Oktober dürfte auf dem Grünstreifen ein sogenanntes schwimmendes Podest aufgestellt werden. Zu bauen ist das Podest mit mindestens zehn Zentimeter Zwischenraum vom Boden zur Luftzirkulation und für die Wasserdurchlässigkeit. Und auch die oberen Platten des Podestes müssen wasserdurchlässig sein. Die Plattform muss von der Bordsteinkante der Straße 75 Zentimeter Abstand haben. „Da bleiben zwei Meter übrig“, sagt Gabi Wöpke.

Die Genehmigung für die Nutzung des Grünstreifens unter den Linden wurde mit Auflagen erteilt, die noch einmal konkretisiert wurden

Anfang Juni hatte die MZ auf die schwierige Situation des jungen Unternehmens hingewiesen. Inzwischen ist der Sommer weit fortgeschritten, gemütlich draußen sitzen können die Gäste des Ice Cottage in Dessau-Nord immer noch nicht. Nur auf dem Gehweg der Werderstraße und direkt vor dem Eingang dürfen Heike Möller und Gabi Wöpke Tische und Stühle aufstellen. So hat es das Ordnungsamt in Abstimmung mit anderen Ämtern verfügt. Der Grünstreifen in der Humperdinckstraße war tabu.

Und ist es weiterhin. Nach der MZ-Veröffentlichung seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes und auch des Umweltamtes bei ihnen gewesen, berichten die beiden Frauen. „Alle waren sehr nett, aber in der Sache kompromisslos.“ Die Genehmigung für die Nutzung des Grünstreifens unter den Linden wurde mit Auflagen erteilt, die noch einmal konkretisiert wurden. „Seitdem tüfteln wir, wie wir das umsetzen könnten“, sagt Inhaberin Heike Möller. Eine Lösung haben sie bisher nicht gefunden.

Damit die Gäste mit den Füßen den Boden nicht festtreten, soll unter die Palette eine weitere Palette gebaut werden

In einer Paletten-Couch sahen sie eine Möglichkeit. „Das ist zwar nicht das, was wir wollen, aber die Durchlässigkeit zum Boden wäre ja gegeben, dachten wir“, sagt Gabi Wöpke. Doch die Euphorie war verfrüht. Es gab eine weitere Auflage: Damit die Gäste mit den Füßen den Boden nicht festtreten, soll unter die Palette eine weitere Palette gebaut werden, hatten die Mitarbeiter des Umweltamtes verfügt.

Und eine weitere wichtige Frage treibt die Frauen um. „Was passiert, wenn ein Gast mit seinem Stuhl von dem Podest rutscht und sich verletzt?“, fragt sich Heike Möller. Um das zu verhindern, müsste das Podest mit Blumenkübeln oder einem Gitter umstellt werden. „Da reicht aber der Platz nicht“, wissen die Frauen seit dem Wochenende genau. Sie haben nämlich mit Paletten Probe gebaut. Aber ohne Sturz-Schutz kommt eine solche Podest-Konstruktion für die beiden nicht in Frage. „Das ist viel zu gefährlich und wir machen uns ewig Vorwürfe, wenn etwas passiert“, sagt Heike Möller.

Betreiberinnen des Ice Cottage sollen währen der Nutzungszeit den kompletten Streifen bis zur Ecke Werderstraße pflegen

Inzwischen tüfteln auch Gäste und Freunde an einer machbaren Lösung „im Grünen“. „Wir haben wirklich viel Unterstützung“, freuen sich die beiden.

Sprachlos macht sie allerdings der zweite Teil der Auflagen. Darin werden sie verpflichtet, die genutzte Grünfläche nebst Bäumen „nachweislich zu bewässern“. Das heißt, es ist ein Wasserbuch zu führen, in dem Datum und vergossene Wassermenge aufgeschrieben werden zur „stichprobenartigen Kontrolle“, wie es heißt.

Des Weiteren werden sie verpflichtet, während der Nutzungszeit den kompletten Streifen bis zur Ecke Werderstraße zu pflegen. Außerdem haben sie dafür zu sorgen, dass das Niederschlagswasser des Gehweges in Richtung Grünstreifen ablaufen und versickern kann. „Dass wir die Bäume gießen und hier alles in Ordnung halten, ist ja selbstverständlich, aber das ist heftig“, findet Gabi Wöpke.