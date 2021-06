Planenschlitzer schlagen auf A-9-Parkplatz „Rosselquelle“ zu - stehlen aber nichts

Dessau-Rosslau - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf dem Parkplatz „Rosselquelle“ der Autobahn 9 in Richtung Berlin wieder mehrere Lastwagenplanen aufgeschlitzt. Nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Dessau seien die Planen an insgesamt neun Sattelanhängern aufgeschlitzt worden.

Die unbekannten Täter hätten sich damit Sicht auf das Ladegut verschafft, aber nichts entwendet. Offensichtlich war die Ware nicht hochwertig oder praktisch genug. In den vergangenen Wochen und Monaten waren an der A9 um Dessau immer wieder „Planenschlitzer“ aktiv. Der Schaden geht inzwischen in die Hunderttausende. (mz)