Kommunalwahl in Dessau-Roßlau Panne bei Ergänzungswahl in Mosigkau: Wahlamt der Stadt muss vorläufiges Endergebnis korrigieren

Kehrtwende in Mosigkau. Im vorläufigen Wahlergebnis zur Ergänzungswahl in Mosigkau hatte die Stadtwahlleiterin der Wählergemeinschaft Mosigkauer Bürgerschaft noch beide Sitze zugesprochen. Im Stadtwahlausschuss am Mittwoch kam es zur Korrektur.