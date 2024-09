Der Ortschaftsrat Roßlau hat zugestimmt, dass die Planungen für das Projekt Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße in Roßlau weitergehen können. Der Umweltausschuss, der zuvor tagte, hatte eine andere Entscheidung getroffen. Welche Hintergründe das hat.

Ortschaftsrat dafür - Ausschuss nicht? An der Lukoer Straße in Roßlau soll Sonnenstrom produziert werden

An der Lukoer Straße in Roßlau, auf dem Gelände der früheren Garnison, soll eine große Freiflächenphotovoltaikanlage errichtet werden.

Rosslau/Dessau/MZ. - Die Pläne für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße hat der Ortschaftsrat Roßlau auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig gebilligt. Sowohl dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan - Billigungsbeschluss und förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung - als auch der in dem Zuge notwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes wurde zugestimmt.