Dessau/MZ - Beim Open Air Sommerkino im Tierpark Dessau vom Donnerstag, 6. Juli, bis 5. August erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Filmprogramm vor der Kulisse des Mausoleums, so die Agentur 3undzwanzig. Gespielt wird jeweils Donnerstag, Freitag und Sonnabend. Spielbeginn wird bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr sein, der Einlass öffnet an den Spieltagen bereits 19.30 Uhr.

Gespielt werden „Mein fabelhaftes Verbrechen“ am 6., 7. und 8. Juli – zum Deutschlandstart, „Die Rumba-Therapie“ am 13. und 15. Juli, „Und dann kam Dad“ am 20., 21. und 22. Juli sowie „La Boum 2 – Die Fete geht weiter“ am 27., 28. und 29. Juli – mit Lesung im Vorprogramm und „Die Unschärferelation der Liebe“ am 3., 4. und 5. August.

Tickets gibt es ausschließlich online unter www.sommerkino-dessau.de zu bestellen. Die Tickets kosten 9,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro (plus VVK-Gebühr). Auf dem Gelände bietet die Gastro-Crew der Waldschänke Sommerdrinks und kleine Snacks an.