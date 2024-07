Wie stellt sich der Industriehafen Roßlau unter dem alleinigen Dach der Stadt Dessau-Roßlau neu auf? Der neue Chef Peer Sascha Riebe will sich zunächst umfassenden Überblick verschaffen und das Hauptgeschäft stärken.

Ohne eigene Kräne und mit neuem Logo: So will der Industriehafen Roßlau den Neuanfang angehen

Rosslau/MZ. - Es genügt der erste Augenschein, um zu bemerken: Da fehlt was, was letztens noch da war! Der Industriehafen Roßlau am Stromkilometer 264 der Elbe mit Anlegestelle im befestigten Hafenbecken wirkt seltsam leer.