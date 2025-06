Der Markthändler Damian Zaleszczak verkauft seit rund siebeneinhalb Jahren in Ziebigk und auf dem Dessauer Marktplatz Spezialitäten aus Polen. Warum er jetzt auch einen Online-Servcie anbietet und was es dort zu kaufen gibt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Leichter Regen setzt am Mittwochvormittag in Ziebigk ein. Doch Damian Zaleszczak stört das nicht. Sein Stand auf der Marktfläche in der Elballee ist mit Pavillons geschützt, so dass seine Kunden trockenen Hauptes ihr Obst, Gemüse, Süßigkeiten und Milchrahmprodukte aussuchen können. Nebenan verkauft ein regionaler Fleischer aus dem Verkaufswagen heraus seine Waren.