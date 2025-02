OB will das Bahngelände am Tierpark nicht -Was wird aus den Erweiterungsplänen für den Park?

Dessau/MZ. - Die Stadt will ihr Vorkaufsrecht für das ehemalige Bahnbetriebswerk am Tierpark, Georgenallee 3, nicht ausüben. Dem soll der Stadtrat auf seiner Sitzung am 26. Februar zustimmen. Zuvor liegt die Beschlussvorlage am Mittwoch, 19. Februar, im Haupt- und im Finanzausschuss und am morgigen Dienstag, 18. Februar, im Kulturausschuss zur Entscheidung auf dem Tisch.