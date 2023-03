Die Neun-Loch-Anlage des Golfparks in Dessau bekommt Gesellschaft: einen öffentlichen Kurzplatz. Dieser wird Ende März nach 18 Monaten Bauzeit umgestaltet. Wer sich dort ausprobieren kann. Was man mitbringen muss.

Im Golfpark Dessau wird am 25. März ein neuer, für jeden nutzbarer öffentlicher Golfplatz eröffnet. Er befindet sich auf dem Foto im Vordergrund, dahinter liegt die Driving Ranch und schließt sich die Meisterschafts-Neun-Loch-Anlage für Könner an.

Dessau/MZ - Einfach mal so den Golfschläger schwingen, ohne dass man Mitglied in einem Verein ist und eine karierte Hose trägt? Das ist ab Ende März auf dem Golfplatz in Dessau möglich - und jenseits jedes Klischees.

Der moderne Neun-Loch-Meisterschaftsplatz sowie und die Driving-Ranch und das Putting Green, wo die Golfer ihren Golfschwung üben können, haben Zuwachs bekommen. Das bislang brachliegende Gelände rechts der Driving Ranch in Richtung Hermann-Köhl-Straße ist in den vergangenen 18 Monaten umgestaltet worden, erklärt Golfclub-Präsident Christian Soetje. Entstanden ist ein Golf-Kurzplatz.

Die Idee dazu hatten Soetje und Investor Burchard Führer schon seit gut zehn Jahren im Hinterkopf, sagt der Golfclub-Präsident. Gut anderthalb Jahre habe es nun gebraucht, um die Idee umzusetzen.

Das Gelände war vor dem Baustart total verwildert und komplett zugewuchert

„Das Gelände war total verwildert und komplett zugewuchert. Da steckten noch alter Betonbruch von abgerissenen Gebäuden und Wegen im Boden, die erst einmal beräumt werden mussten“, so Soetje. Die Hinterlassenschaften stammten zum Teil noch aus Junkerszeiten und der späteren militärischen Nutzung durch NVA und Bundeswehr.

Gut ein Jahr Zeit habe allein die Beräumung des Areals in Anspruch genommen, dann wurde der Platz gebaut. Im Herbst 2021 war der fertig und wurde Gras eingesät. „Von da muss man aber ein Jahr warten, bis der Platz genutzt werden kann“, erklärt Soetje. Das Gras musste erstmal wachsen, bevor hier überhaupt ein erster Golfball geschlagen und eingelocht werden kann. Da der vergangene Sommer zudem heiß und trocken war, war das für das Wachstum nicht gerade förderlich. Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr morgens konnte mit behördlicher Genehmigung gewässert werden. Das Wasser stammt aus eigenen Brunnen auf dem Gelände.

Der neue Kurzplatz ist spielbereit: Greenkeeper Nico Höhne, Golflehrer Adrian Powell, Golfclub-Präsident Christian Soetje, Golflehrer Darran Bird und Platzarbeiter Keith Willson (v.r.n.l.) freuen sich auf den Startschuss am 25. März. (Foto: Thomas Ruttke)

Nun steht die Eröffnung des öffentlichen Kurzplatzes bevor, auf dem jedermann eingeladen ist, sich auszuprobieren und vielleicht ein neues Hobby für sich zu entdecken.

Die Golftrainer Adrian Powell und Darran Bird fiebern der Eröffnung bereits entgegen

Die Golftrainer Adrian Powell und Darran Bird fiebern der Eröffnung bereits entgegen. So eine Möglichkeit gibt es in Deutschland nicht oft für Menschen, die keine Vorkenntnisse haben, weiß Powell. „Das ist hier nicht typisch. Eigentlich kann man in Deutschland ohne Platzreife nicht spielen.“ Das heißt: Erst müsse Golfunterricht genommen und eine Prüfung ablegt werden, bevor es mit dem „Golfführerschein“ auf den Platz geht, so Bird.

„In Amerika, Großbritannien, Dänemark oder Schweden ist das anders. Da gibt es viele öffentliche Golfplätze für jedermann.“ In den USA sei Golf deshalb auch ein Volkssport. Und in Schweden, hat Powell beobachtet, trifft man ganze Familien auf den öffentlichen Plätzen an. Genau solch ein Angebot wird es jetzt in Dessau geben. Für 15 Euro pro Tag könne sich jeder ausprobieren, wer die Ausrüstung dazu mit ausleiht, zahlt 20 Euro. Passendes Equipment gibt es für Männer, Frauen, Kinder (ab sechs Jahre) - Links- wie Rechtshänder.

„Wir wollen die Kontaktängste nehmen“, erzählt Soetje. Neulinge können sich abseits des normalen Spielbetriebs ausprobieren - ohne irgendeine Mitgliedschaft, Vorkenntnisse oder Platzreife. Der 800 Meter lange Platz mit sechs Bahnen biete dazu die beste Gelegenheit. „Einfach vorbeischauen, kurze Erläuterung, Leihschläger schnappen und schon geht es los“, ermuntert Soetje.

Blick auf den neuen "Kurzplatz". (Foto: Thomas Ruttke(

Doch nicht nur für Anfänger sei der Platz ideal. Auch den Mitgliedern des Golfclubs werden bessere Trainingsmöglichkeiten geboten, findet der Vereinspräsident. Außerdem könnten die Golfschnupperkurse, die im Golfpark angeboten werden, ausgeweitet werden. „Das macht unseren Golfpark nicht nur für eingefleischte Golfer attraktiver“, sagt Soetje, „sondern auch für Golfinteressierte.“ Und so lädt er ein, bei der Eröffnung mit Investor Burchard Führer dabei zu sein: am 25. März um 13 Uhr in der Junkersstraße 52.

Geöffnet sein wird der öffentliche Kurzplatz täglich von 10 bis 18.30 Uhr Interessenten melden sich am besten im Büro, Tel. 0340/5025664, oder per E-Mail [email protected]