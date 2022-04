Neuer DWG-Chef seit 1. April am Start - Team an der Spitze ist nun komplett

Dessau-Rosslau/MZ/OML - Der neue Geschäftsführer der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG), Thomas Florian, hat die Amtsgeschäfte übernommen. „Mit ihm führt seit dem 1. April wieder ein Geschäftsführer aus der Region den größten Anbieter von Wohnraum in Dessau-Roßlau. Zuvor leitete er nach seinem Dienst als Zeitsoldat in Erfurt die Wohnungsbaugesellschaft Coswig und die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) als Geschäftsführer“, teilte die DWG am Mittwoch mit. Der 41-Jährige ist Wirtschaftsingenieur für Bauwesen und lebt mit seiner Familie in Oranienbaum-Wörlitz.

Auch das restliche Führungsteam besetzte der Vermieter neu. Anne Lenz, Jenny Strümpel und Marco Schubert führen jeweils die Bereiche Bestandswirtschaft, Technik und Betriebswirtschaft.

Prokurist Marco Schubert hatte zuletzt kommissarisch die Geschicke der DWG als Geschäftsführer gelenkt. Diese Aufgabe endete am 31. März mit der Übernahme Florians.

Als Ziel hat sich die DWG nach eigenen Angaben gesetzt, den „Ausbau eines zielgruppengerechten Angebot-Portfolios auf langfristige Ziele“ zu fokussieren. Derzeit stelle man auch Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung. Geplant sind insgesamt 80 Einheiten. Die Ausstattung und Möblierung übernimmt die Stadt. Die DWG stellt aber Küchen bereit.