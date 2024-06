Eltern erleichtert Neue Regenbogenschule in Dessau wird doch größer - Stadtrat setzt sich über Pläne der Stadt hinweg

Dessau-Roßlau will eine neue Regenbogenschule in der Bernburger Straße bauen. Wie groß diese werden soll, war bis zum Stadtrat am Mittwoch umstritten. Da aber hat Oberbürgermeister Reck einen Rückzieher gemacht.