Neue Packstation: Pakete gibt es jetzt auch am Netto in der Dessauer Wasserwerkstraße

Dessau/MZ - Die Deutsche Post hat dieser Tage in Dessau eine weitere Packstation mit 101 Fächern in Betrieb genommen. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, befindet sich diese in der Wasserwerkstraße 24a im Bereich des dortigen Netto-Marktes. Damit hat das Unternehmen seinen Service in der Doppelstadt weiter ausgebaut. Insgesamt betreibt die Deutsche Post in Dessau-Roßlau mittlerweile elf Paketstationen.

Bereits im Jahr 2003 hat DHL als erstes Unternehmen im deutschen Markt den Packstations-Service eingeführt. Deutschlandweit gibt es inzwischen mehr als 9.000 Automaten. Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf rund 12.500 Automaten erhöht werden, sagte DHL-Sprecherin Anke Blenn. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Packstation besonders hilfreich. Der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger wird vermieden und damit entfällt eine mögliche Infektionsquelle.“