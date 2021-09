Neue Ausbildungsperspektive: Küchenmeister kommen künftig aus Dessau

Dessau/MZ - Meisterköche sollen in Zukunft in Dessau zu Meisterehren kommen. „Wir wollen in Dessau Küchenmeister ausbilden und mittelfristig ein Fachzentrum für Mitteldeutschland etablieren“, formulieren Thomas Wolffgang, Vorsitzender des Landesverbandes der Köche und Lehrer am Berufsschulzentrum Dessau, sowie Roland Liepold, Geschäftsführer des IHK Bildungszentrums Halle-Dessau, ihr großes Ziel.

Für das sie den ersten Pflock eingeschlagen haben: Am 18. Oktober beginnt am IHK Bildungszentrum Dessau ein Qualifizierungskurs zum Küchenmeister. Nach anderthalb Jahren werden die Teilnehmer diesen mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung abschließen. Für letztere zeichnet Thomas Wolffgang verantwortlich. „Wir möchten die Qualität der Gastronomie weiter nach oben bringen, dazu braucht es ausgebildete und gut qualifizierte Küchenchefs.“ Mit der Lehrküche im Berufsschulzentrum gebe es optimale Bedingungen, „die wir nutzen wollen“.

Die Qualifizierung zum Küchenmeister gibt laut Thomas Wolffgang nicht nur fachlichen Input

Eine Meisterausbildung ist für das Führen einer Gastroküche keine Bedingung. Der Besuch eines Meisterkurses ist also eine individuelle Entscheidung, die zudem noch Geld kostet. Im Kammerbezirk der IHK fand der letzte Meisterkurs von 2012 bis 2014 in Weißenfels statt. Die Nachfrage habe gefehlt, so Roland Liepold. Entsprechend niedrig sei die Zahl der im Land tätigen Küchenmeister, konstatiert der Chef des IHK-Bildungszentrums.

Die Qualifizierung zum Küchenmeister gibt laut Thomas Wolffgang nicht nur fachlichen Input, sondern auch Wissen im Management wie Betriebswirtschaft und Mitarbeiterführung. „Der Mehrwert dieser Qualifizierung ist sehr groß, für den Teilnehmer selbst wie für das Unternehmen insgesamt“, ist Wolffgang überzeugt.

„Die Azubis sind hoch motiviert und wollen sich einbringen in den Betrieben, werden dort aber oft ausgebremst“

Der sieht den Meisterkurs auch als Maßnahme für die Zukunft, insbesondere bei der Personalgewinnung. „Denn nur wenn der Betrieb qualitativ gut aufgestellt ist, wird er junge Fachkräfte gewinnen können.“ Wolffgang bildet Köche am Berufsschulzentrum Dessau aus. 34 junge Leute haben im August diese Ausbildung begonnen. Das sind nicht weniger als sonst. „Die Azubis sind hoch motiviert und wollen sich einbringen in den Betrieben, werden dort aber oft ausgebremst. Das geht auf Dauer zulasten der Qualität.“

Wolffgang und Thomas Groß, Regionalbereichsleiter des IHK-Bildungszentrums, hoffen nun, dass die acht Plätze im ersten Meisterkurs alle belegt werden. Noch sind einige frei. Zwei Gastronomen aus Wörlitz sind bereits dabei. Teilnehmen können Interessierte aus ganz Deutschland

Weitere Infos und Anmeldung bei Ines Hoch, Tel. 0340/5195510 oder per Mail: ihoch@ihkbiz.de