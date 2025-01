Wirtschaft in Dessau-Roßlau Neue Adresse Schlagbreite: Warum die GSV Gebäudereinigung im Dessauer Gewerbegebiet Mitte baut

Die GSV Gebäudereinigung errichtet im Dessauer Gewerbegebiet Mitte ein neues Firmengebäude. Das soll noch in diesem Jahr bezogen werden. Warum das jetzige zu klein geworden ist - und was man am neuen Standort plant.