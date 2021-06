Negative Zertifikate immer seltener gefragt - Was das für die Anbieter in Dessau-Roßlau bedeutet

Dessau-Roßlau - Die seit Wochen sinkende Inzidenz in Dessau-Roßlau und die Lockerungen beim Besuch von Restaurants, Geschäften und Veranstaltungen wirken sich zunehmend auf die Arbeit der Schnelltestzentren aus. Schossen die Angebote vor einigen Wochen noch wie Pilze aus dem Boden, haben die ersten Testzentren in der Doppelstadt bereits wieder geschlossen oder ihre Öffnungszeiten verkürzt.

So war das Testzentrum im Kornhaus nur vier Wochen in Betrieb. Mit dem Wegfall der Testpflicht in der Außengastronomie lohnte es sich für den Betreiber schlicht nicht mehr.

Mehr Freiheit, weniger Tests

Auch der Betreiber des Testzentrums im Kaufland Mildensee hat auf den sinkenden Bedarf reagiert. „Unser Testbus ist nicht mehr im Dienst und im Testzentrum im Kaufland Mildensee haben wir die Öffnungszeiten reduziert“, erklärt Martin Müller, Regionalvertriebsleiter des Firmenverbundes „Medidrive und Medical 19“. Etwa 100 Personen kamen in den ersten zwei Monaten in Mildensee täglich zum Test. „Da hatten wir mitunter drei Mitarbeiter vor Ort, um das abzufangen.“ Jetzt ist das Aufkommen von einer Kraft zu bewältigen, geöffnet ist montags bis samstags von 11 bis 16 Uhr.

Auch am Teehäuschen ist das Testmobil nicht mehr vor Ort. „Je mehr Lockerungen kommen, umso mehr werden wir runterfahren“, erklärt Müller. Denn am Ende müssten sie schauen, dass sie kostendeckend arbeiten. Das wird nicht einfacher. Mit Sorge schauen Müller und seine Kollegen in diesen Tagen nach Berlin. Denn der Bund plant, die Leistungen für die Testzentren pro durchgeführtem Test um vier Euro zu kürzen. „Das schlägt empfindlich zubuche“, weiß Martin Müller. Die Aufwendungen für Personal, Testkits und Hygienematerial müssen die Anbieter vorfinanzieren. „Das war bei anfänglich 1.000 Tests am Tag eine fünfstellige Summe am Tag, die ja auch erstmal da sein muss.“ Und egal wieviel Tests, die Grundkosten blieben.

Weniger mobile Angebote

In Dessau-Roßlau liegt die Inzidenz seit Tagen bei 0,0. Am Montag wird voraussichtlich auch in der Innengastronomie die Testpflicht entfallen. Dennoch wollen die meisten Anbieter vorerst weitermachen. So informiert die Stadtverwaltung, dass die beiden Testzentren des MVZ, im P1 des Rathausanbaus und in Roßlau in der Luchstraße, bis auf weiteres geöffnet bleiben. Sollte sich die Situation verändern, könnten die Angebote jedoch ausgedünnt werden.

Auch Martin Grünthal versichert: „So lange wir gebraucht werden, sind wir da“. Der Apotheker bietet in seiner Apotheke am Bauhaus Tests an und ist außerdem mit zwei bis drei Testmobilen unterwegs. Er sichert mit den Mobilen Veranstaltungen oder Einrichtungen ab, bei denen noch eine Testpflicht besteht. „Wir haben den ganzen Juli und August Anfragen für Veranstaltungen“, sagt der Apotheker. Reduzieren wird er ab Montag den Einsatz der Testmobile dennoch. „Dann stehen wir nur noch von Donnerstag bis Sonntag in der Zerbster Straße und am Dessau Center, wenn Veranstaltungen anstehen, nicht mehr die gesamte Woche.“

In der Apotheke am Bauhaus soll es auch weiterhin Testmöglichkeiten von montags bis sonntags, jeweils vor- und nachmittags geben. Für den Testservice hat Grünthal sein Personal aufgestockt. „Da wir jetzt auch digitale Impfpässe erstellen, brauchen wir Verstärkung, das würde das Stammpersonal nicht schaffen.“ Die zusätzlichen Mitarbeiter, die zumeist auf 450-Euro-Basis tätig sind, seien sehr flexibel und nach Bedarf einsetzbar. „Wenn bei einer Veranstaltung, wie beim Walking Tag am Sonntag, schnell viele Leute getestet werden müssen, können wir mit entsprechend vielen Mitarbeitern vor Ort sein“.

Dauerkarten in Vorbereitung

Eines macht indes Martin Müller, der Betreiber des Testzentrums im Kaufland deutlich: Auch wenn sie aktuell die Testangebote herunterfahren, „bleiben wir auf jeden Fall im Stand-by, um sofort wieder alles aktivieren zu können“. Ideen, sollte es zu einer neuen Welle kommen, hat er schon. So sei geplant, „Dauerkarten“ anzubieten, um für „Stammkunden“ das Einchecken vor dem Test zu vereinfachen. Auch eine Kooperation mit der Luca App sei in Vorbereitung.