Regen und Hochwasser mit Folgen Nasse Keller in Dessau-Roßlau - Über Ursachen, Folgen und Strategien der vollen Grundwasserspeicher

Nasse Keller in vielen Stadtteilen, überschwemmte Teiche und Seen: So viel Wasser wie in diesem Winter gab es in Dessau-Roßlau lange nicht. Was sind die Ursachen und was kann die Stadt machen, um den Bürgern zu helfen?