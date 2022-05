Nächste Baustelle in Meinsdorf: Bürger klagen über Brückenbau ohne Ende

Die Eisenbahnüberführung in Meinsdorf ist noch nicht fertig, da ist das nächste Vorhaben schon in Sicht. Ein neues Wehr und eine Fischtreppe sollen gebaut werden. Was das für den Ort bedeutet.

Die Brücke in der Lindenstraße muss 2024 neu gebaut werden, weil das Wehr erneuert werden muss. Auch eine Fischtreppe soll dann entstehen.

Meinsdorf/MZ - Die Meinsdorfer kommen nicht zur Ruhe. Noch bis zum Sommer nächsten Jahres ist ihre kurze Verbindung nach Roßlau gekappt, weil die Bahn die Eisenbahnüberführung neu baut. Ab 2024 wird der Ort dann regelrecht in der Mitte getrennt. Wieder wird eine Brücke neu gebaut - diesmal in Zusammenhang mit dem Rosselwehr. Auch eine Fischtreppe wird entstehen. Für den motorisierten Verkehr bedeutet das: Die einzige innerörtliche Verbindung wird für mindestens ein halbes Jahr gekappt. Wieder stehen dann kilometerweite Umwege an.

Projektverantwortliche klären auf, was 2024 gemacht werden soll

Anwohner sind aufgebracht, manche haben „den Kanal gestrichen voll“, wie sie am Dienstagabend in der Schwimmbadgaststätte sagten. Dorthin hatte der Ortschaftsrat Bürger und Projektverantwortliche eingeladen, um über das Vorhaben aufzuklären. Dem Unmut manchen Anwohners versuchte Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Die Kollegen können nichts dafür, die setzen die Aufträge nur um“, sagte er in Richtung der Vertreter des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) und der Ingenieurbüros, die die Brücke und Fischtreppe planen.

Das Interesse in Meinsdorf ist groß. Der Ortschaftsrat hatte eingeladen zur Informationsveranstaltung rund um den Bau des neuen Wehrs und der Fischtreppe. (Foto: Thomas Ruttke)

Der Neubau in drei Jahren „ist eine Hochwasserschutzmaßnahme“, erklärte Frank Beisitzer, Flussbereichsleiter des LHW, warum Handlungsbedarf besteht. Er versuchte zu beruhigen: „Niemand muss Angst haben, dass er kurzfristig mit Baumaschinen überrollt wird.“

Für die Rossel gibt es einen Hochwasserschutzplan, das Wehr in Meinsdorf ist ein Knackpunkt, denn die Anlage kann bislang weder geöffnet noch geschlossen werden. Nur so könne die Ortslage aber vor einem außergewöhnlichen Hochwasser geschützt werden. Durch die notwendigen Umbauten wird jedoch die Standsicherheit der Brücke gefährdet, die sich auf das Wehr stützt. Um einen Neubau komme man daher nicht herum.

Fischtreppe mit 20 Becken wird 70 Meter lang

Auch die Wasserökologie spiele beim Projekt eine Rolle, weshalb eine Fischtreppe entstehen soll. Rund 70 Meter wird sie lang. 20 Becken sollen für einen kaskadenförmigen Aufstieg sorgen, damit Fische den in Meinsdorf vorherrschenden Höhenunterschied von 2,50 Meter überwinden können. Das jetzige Wehr sei eine Barriere.

Die Fischtreppe ist nicht die erste Anlage, die in der Rossel gebaut wird. Es gibt es bereits eine an der Buchholzmühle und eine Sohlgleite im Bereich des Rosselbogens bei Mühlstedt. Für Fische ist sie wichtig, damit die Tiere eine Verbindung zur Elbe haben.

Doch in Meinsdorf gibt es - anders als bei den bisherigen Baumaßnahmen - ein Problem. Das ist der Platz, die enge Bebauung im Ort, was zur Herausforderung für die am Bau Beteiligten wird.

Der Neubau wird auch zur Herausforderung für die Anwohner. Sechs bis acht Monate Bauzeit bedeuten, mehr als ein halbes Jahr Umleitungen in Kauf zu nehmen, wenn man nicht zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist. Denn wie kommt man sonst zum Friedhof, wie zur Schule, wie zum Kindergarten, in den Supermarkt oder ins Schwimmbad?

Wenn Brücke und Wehr gebaut werden, muss die Lindenstraße gesperrt werden. Dann müssen betroffene Anwohner Umleitungen über Mühlstedt fahren. (Grafik: Büttner/MZ)

Heftige Kritik gibt es am Umleitungsvorschlag der Stadt, der über die Kap-Straße nach Mühlstedt führt. An manchen Stellen könnten sich zwei Autos nicht gefahrlos begegnen. Außerdem ist das Gewicht der Fahrzeuge begrenzt: Fahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen dort nicht entlangfahren. Wie sollen dann beispielsweise Feuerwehr oder Müllfahrzeuge nach Meinsdorf kommen?

Anwohner wünschen sich Umleitung über die Buchenallee

Vielleicht über die Buchenallee? Die wurde im Zuge des Eisenbahnbrückenbaus ausgebaut und darf nur mit Sondergenehmigung befahren werden. Anwohner sind ausgenommen. Könnten Anwohner die Strecke aber wenigstens 2024 nutzen? Wohl nicht. Niemand kann sie dann nach heutigem Stand nutzen. Nach der Fertigstellung der Bahnbrücke wird die Buchenallee wieder zurückgebaut. Verständnis haben viele Meinsdorfer dafür nicht.

Und auch ein anderer Wunsch wird wohl kaum in Erfüllung gehen: Dass die neue Brücke in der Lindenstraße breiter als bisher wird und künftig zwei Spuren hat. In dem Falle müsste die Stadt sich beteiligen, lehnt das aber ab: Der LHW sei Verursacher der Baumaßnahme und müsse die Kosten zu 100 Prozent tragen.