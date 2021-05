Nach Tagen der relativen Ruhe - Gesundheitsamt meldet am Dienstag 33 neue Fälle

Dessau-Rosslau - Nach Tagen der Entspannung ist am Dienstag die Zahl der neuinfizierten Dessau-Roßlauer wieder weit in den zweistelligen Bereich gestiegen. 33 positiv getestete Fälle lagen dem Gesundheitsamt vor. Dabei handelt es sich um 16 weibliche und 17 männliche Personen im Alter von zehn bis 72 Jahren.

Die Anzahl aller bisherigen Infektionen liegt bei 3.167 Fällen, während die Zahl Genesener um weitere neun auf 2.745 Personen angestiegen ist.

Aus dem Städtischen Klinikum wurden am Dienstag 18?Corona-Patienten gemeldet, von denen gegenwärtig fünf auf der Intensivstation versorgt werden.

In den beiden Testzentren des MVZ in Roßlau und Dessau wurden am Montag 165 Abstriche genommen, von denen drei positiv waren.

Der aktuelle Inzidenzwert wird vom Robert-Koch-Institut für Dessau-Roßlau mit 106,1 angegeben. Damit gilt die Bundes-Notbremse weiterhin in der Doppelstadt. (mz)