Nach Hinweis von Firmen in der Dessauer Wasserstadt - 13 Fahrradfahrer ohne Licht erwischt

Dessau/MZ - - In der Wasserstadt in Dessau hat die Polizei am Donnerstagmorgen etwa 40 Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde geprüft, ob an den Fahrrädern die vorgeschriebene lichttechnische Einrichtungen vorhanden und eingeschalten waren. Bei 13 Fahrradfahrern war die Beleuchtung defekt oder fehlte ganz. Hauptsächlich handelte es sich um Kinder und Jugendliche, die auf dem Weg zur Schule waren.

Ausschlaggebend für die Kontrolle waren mehrere Hinweise von Mitarbeitern ansässiger Firmen. Diese hatten kritisiert, dass beim Verlassen der Firmengelände in der Wasserstadt die Fahrradfahrer ohne Beleuchtung schlecht oder gar nicht gesehen werden.