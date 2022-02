Nach „Erdschluss“: Stromausfall am Mittwoch in Zoberberg und Mosigkau

Dessau/MZ - In Dessau ist es am Mittwoch zu einem Stromausfall in Teilen von Zoberberg und im Bereich Mosigkau gekommen.

Laut der Stadtwerke Dessau hatte es gegen 13.45 Uhr einen sogenannten „Erdschluss“ gegeben. Gegen 15 Uhr war die Versorgung in den meisten Bereichen wieder vollständig hergestellt. Einzig einige Häuser in der Erich-Weinert-Straße in Mosigkau musste bis 17 Uhr warten - die Anschlüsse hier werden nun über eine Netzersatzanlage versorgt.