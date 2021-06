Nach Corona-Pause - Annemarie Eilfeld holt Stars zum Schlagerfestival auf die Wasserburg Roßlau

Rosslau - Endlich wieder auf der Bühne stehen! Schlagersternchen Annemarie Eilfeld fiebert dem Schlager-Burg-Festival in ihrer Heimatstadt am 25. September entgegen. Einen Plan, was sie singen oder anziehen wird, hat sie noch nicht, aber eines weiß die Blondine gewiss: „Ich werde wasserfestes Make-up tragen.“ Das erste Mal wieder vor Publikum auf der Roßlauer Wasserburg zu stehen, das werde emotional werden, ahnt sie bereits heute.

2020 zog das Schlagerfestival kurzfristig nach Berlin um

Dass in diesem Jahr das Schlager-Burg-Festival gefeiert werden kann, Organisatorin Annemarie Eilfeld ist „frohen Mutes und optimistisch“. „Wir haben ein tolles Hygienekonzept - wie schon 2020 auch“, sagt sie. Dass das Festival dennoch im vorigen Jahr ausfiel, war der Entscheidung der Stadt Dessau-Roßlau geschuldet. „Es hätten nur 140 Besucher aufs Gelände gedurft“, erzählt sie enttäuscht. Alles war vorbereitet. Und so war das Schlager-Burg-Festival an dem für Roßlau geplanten Wochenende nach Berlin umgezogen. „Dort waren 1.000 Besucher kein Problem.“

Doch diesmal soll es wieder Roßlau sein. 2018 hatte die Roßlauerin, Drittplatzierte 2009 von „Deutschland sucht den Superstar“, zum ersten Mal Schlagergrößen auf die Bühne auf dem Burggelände gelockt. 800 Gäste waren auf Anhieb dabei, die Atmosphäre von Anfang an familiär, erzählt sie, warum es auch danach nicht schwer war, Künstler für Roßlau zu gewinnen. Ebenfalls die Fans seien begeistert gewesen über das, was sie als Veranstalterin gemeinsam mit Henry Arzig und Olaf Schenk („Vater des Schlagerolymps“) und vielen Helfern vor und hinter der Bühne auf die Beine gestellt hatte. Auch 2019 sei es super gelaufen. Nur das dritte Schlager-Burg-Festival musste ein Jahr warten.

1.000 Fans sind in Roßlau das Ziel - Kartenvorverkauf hat schon begonnen

Doch nun soll gefeiert werden. 1.000 Fans sind angepeilt, der Kartenvorverkauf hat schon begonnen. „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Gäste 2021“, erzählt die Sängerin. Es gibt ein Wiedersehen mit Bernhard Brink. Erstmals dabei ist Linda Feller, die zwar schon mal bei einem Country-Burg-Event in der Schifferstadt war, aber noch nicht bei der Schlagerburg. Dabei sein wird wieder Frank Zander, der mit seinen Hits wie „Hier kommt Kurt“, „Oh Susi“ oder „Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein“ schon 2018 so gut ankam, dass er einfach nicht fehlen dürfe, wie Annemarie Eilfeld erzählt. Wieder mit dabei sind auch Antje Klann sowie Olaf und Hans. Ein Heimspiel haben Spielberg. Auch Bella Vista kommen sowie ein Fragezeichen-Gast. Wer das ist? „Wenn ich das verrate, wäre es ja keine Überraschung mehr“, lacht die Roßlauerin.

Nicht nur für sie selber wird im September eine lange Durststrecke enden. „Ein Jahr lang konnten wir alle nicht auf der Bühne stehen“, sagt sie zu den Corona-Einschränkungen. War sie selbst 2019 nur 60 Tage zu Hause und den Rest auf Tour, standen 2020 so gut wie keine Auftritte im Kalender. „Das war jenseits von Normalität.“ Jetzt geht das Show-Geschäft zaghaft wieder los. Doch die Hoffnung auf Besserung ist riesengroß.

Tickets für 24,90 Euro bzw. VIP-Tickets für 79 Euro gibt es unter www.super-ticket. de/ Geplant ist auch, in Dessau-Roßlau einen Kartenvorverkauf anzubieten.