Nach Corona-Pause - Anhaltisches Theater bereitet längste Open-Air-Saison aller Zeiten vor

Dessau -Im Anhaltischen Theater laufen die Vorbereitungen für eine umfangreiche Open-Air Sommerbespielung auf Hochtouren. Im Februar, als das Theater ohnehin geschlossen war, hatten sich alle Mitarbeiter des Theaters bereit erklärt, Urlaub vom Sommer 2021 in den Februar vorzuverlegen. „Dadurch verlängert sich die Spielzeit des Anhaltischen Theaters bis zum 11. Juli“, teilt Pressesprecherin Franziska Blech mit.

Zur Schauspielproduktion „Die Mitschuldigen“ und der Ballettproduktion „Tanz am Vulkan“ auf der Insel Stein in Wörlitz sowie dem Dessau-Wörlitzer Gartenreichssommer kommt dann eine fast achtwöchige Sommersaison im Freien, unter anderem vor dem Mausoleum im Tierpark und im Innenhof des Dessauer Rathauses.

Vor der viel Raum bietenden, malerischen Kulisse des Mausoleums wird es unter dem Titel „Sommernacht der Klassik“ mehrere Konzerte der Anhaltischen Philharmonie geben, die Werke von Dvo?ak, Tschaikowski, Debussy, Brahms, Arutjunjan und Chatschaturjan präsentieren.

Darüber hinaus ist eine Musicalgala („Ich hätt„ getanzt heut Nacht“) mit den Solisten des Anhaltischen Theaters und Gästen (unter anderem Christian Alexander Müller, Annika Boos und Tutipsy), dem Opernchor und der Anhaltischen Philharmonie geplant, so Blech.

Unter dem Titel „Sempre libera!“ erwartet das Publikum eine festliche Operngala mit dem Opernensemble des Anhaltischen Theaters. So erklingt sowohl ergreifende, schwungvolle und brillante Musik aus dem Mutterland der Oper, Italien, als auch Musik aus Russland, die die dunklen Seiten der Seele auslotet. Darunter finden sich Komponisten wie Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini, Tschaikowsky und Rachmaninov.

Bereits im Großen Haus jährlich ein Publikumsmagnet, wird nun auch draußen ein Filmkonzert geboten. Gezeigt werden unter dem Titel „Rendezvous mit Stan und Olli“ zwei Klassiker der Stummfilmkomödie mit Musik von Jens Troester. Die Anhaltische Philharmonie wird live mit Türklingeln, Hupen und platzenden Luftballons für illustrative Momente sorgen, und mit beschwingten Walzerpassagen, Habanerarhythmen oder rasanten Verfolgungsmusiken lange Bögen über einzelne Handlungsabschnitte spannen.

Welches Programm im Innenhof des Dessauer Rathauses zu erleben sein wird, darüber informiert das Theater in Kürze.

Für alle Vorstellungen am Mausoleum startet zunächst exklusiv für die Abonnenten des Anhaltischen Theaters am 3. Mai der Vorverkauf. Der reguläre Vorverkauf beginnt dann am 6. Mai.

Ticketpreise: 28 Euro, ermäßigt: 14 bis 22 Euro, Vorzugspreis für Abonnenten: 19 Euro. Die Theaterkasse ist ab 3.?Mai telefonisch unter 0340/2511 333 von Montag bis Samstag von 10 bis

18 Uhr erreichbar.