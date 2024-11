Am August-Bebel-Platz in Dessau ist es am Freitag, 8. November, gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach Ampel-Aus am August-Bebel-Platz: Autos kollidieren an Kreuzung in Dessauer Innenstadt

Dessau/MZ. - Im August-Bebel-Platz in der Dessauer Innenstadt ist es am Freitag, 8. November, gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Ein 22-jähriger Autofahrer hatte die Willy-Lohmann-Straße in Richtung Askanische Straße befahren. Im Kreuzungsbereich übersah der Mann das Auto einer 25-jährigen, die die Askanische Straße in Richtung Dessau-Alten befuhr, und kollidierte mit diesem. Die Vorfahrt habende Frau mit ihrem Auto wurde am Knie verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Ampel an der Kreuzung war auf Grund der Zeit bereits nicht mehr in Betrieb, so dass die Vorfahrtsregelung über die Verkehrszeichen gekennzeichnet war.