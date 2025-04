Tradition seit 1958 in Dessau

Beim 55. Weihnachtskonzert der Musikschule spielte auch das Junior Jazz Orchestra, die Bigband der Musikschule "Kurt Weill". Fraglich ist, ob es in diesem Jahr ein Weihnachtskonzert der Musikschüler gibt.

Dessau/MZ. - Weihnachten ohne Konzert der Musikschule „Kurt Weill“ Dessau? Gegen dieses Szenario, das in den Beratungen zur Haushaltskonsolidierung öffentlich bekannt wurde, haben sowohl der Förderkreis der Musikschule als auch Elternvertreter Protest eingelegt. Mehrere Schreiben sind sowohl an die Stadtratsfraktionen als auch an Oberbürgermeister Robert Reck geschickt worden.