Am vergangenen Wochenende hat die Dessauer Jägerschaft zum großen Reinemachen in der Natur eingeladen. Am Sonnabend geht es weiter.

Dessau-Rosslau/MZ/HTH. - Am vergangenen Wochenende hat die Dessauer Jägerschaft zum großen Reinemachen in der Natur eingeladen. Am Wochenende geht es weiter. Dann wird auf Initiative der CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider in Zusammenarbeit mit dem CDU-Kreisverband und unterstützt von der Stadt Dessau-Roßlau zur großen Müllfischeraktion aufgerufen, um die Stadt sauber zu halten. Mit dem Projekt werden auch Maßnahmen der Zukunftsreise der Stadt umgesetzt.

Um das Ziel zu erreichen, werden am Sonnabend, 13. April, zwischen 10 und 13 Uhr, Freiwillige an verschiedenen Sammelstellen in Dessau unterwegs sein, um Grünanlagen, Straßen und Parks von herumliegendem Abfall zu befreien. „Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und Unternehmen sind zum Mitmachen aufgerufen. Jeder kann sich an der Aktion beteiligen“, teilt die CDU-Landtagsabgeordnete mit und hofft auf eine hohe Resonanz.

Es gibt mehrere Anlaufstellen, an denen „Müllfischer“ mit Müllsäcken, Leih-Greifzangen und Leih-Warnwesten ausgestattet werden: in Dessau-Mitte Am Leipziger Tor, in Dessau-Nord auf der Rückseite des Parkhauses Teichstraße, außerdem im Bereich Sieben Säulen, Georgengarten am Parkplatz auf der Rückseite der Arbeitsagentur (Puschkinallee), im Bereich Schillerpark auf dem Parkplatz Stillinge (Walderseestraße), am Räucherturm in der Elisabethstraße, im Kühnauer Park auf dem Parkplatz am Weinbergschlösschen sowie Polysiusstraße, Waldgebiet Nähe Deponie auf dem Parkplatz.

„Es wird darum gebeten, nur auf öffentlichen Flächen zu sammeln“, heißt es in der Ankündigung. Finden Müllfischer gefährliche Abfälle, so sollen sie die Fundstelle markieren und den Helfern an den Sammelstellen Bescheid geben.

Weil Arbeit auch hungrig macht, wird es am Sonnabend ab 13 Uhr an der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Dessau-Roßlau in der Ferdinand-von-Schill-Straße 33 eine Stärkung vom Grill geben.