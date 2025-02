Zerbst/MZ. - Bei einem Unfall zwischen Zerbst und Trebnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Dienstag, 25. Februar, ein 75-jähriger Rennrad-Fahrer schwer verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte waren gegen 14 Uhr alarmiert worden.

Der Senior war mit seinem Rennrad auf der Güterglücker Straße aus Richtung Zerbst in Richtung Trebnitz unterwegs gewesen und beim Überqueren eines Bahnübergangs mit dem Vorderrad in einen Schienenstrang geraten. Er kam zu Fall, zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Klinikum aufgenommen werden. Der Sachschaden am Fahrrad wurde auf ungefähr 50 Euro geschätzt.