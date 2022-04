Mitteldeutsches Theater vor dem Start - Dieter Hallervorden holt Stars nach Dessau

Vertrag unterschrieben, Programm präsentiert, Journalisten die Heimatstadt gezeigt: Dieter Hallervorden erlebte einen besonderen Tag in seiner Heimatstadt.

Dieter Hallervorden präsentiert sein "Mitteldeutsches Theater" in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ - Dieter Hallervorden bringt mit seinem „Mitteldeutsches Theater in der Marienkirche Dessau“ viele Stars in seine Heimatstadt. Der Ehrenbürger unterschrieb am Montag gemeinsam mit Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck einen Nutzungsvertrag für die Marienkirche und präsentierte sein Programm. Ab September plant Hallervorden insgesamt 160 Vorstellungen.

Premiere ist am 4. September mit dem Stück „Gottes Lebenslauf“. Natürlich mit Hallervorden persönlich. Danach gibt es Lesungen und Konzert mit Sebastian Fitzek, Joachim Gauck, Désirée Nick, Carmen-Maja Antoni, Wolfgang Stumph, Hannelore Hoger, Elke Heidenreich, Katrin Sass und Frank Schöbel.

Auch Hallervordens Sohn Johannes wird in Dessau auftreten - mit dem Stück „Der letzte Raucher“ und dem Chanson-Abend „Was soll das ganze Theater“. Tatort-Kommissar Richy Müller bringt „Rainman“, ein Theaterstück nach dem gleichnamigen Film mit Dustin Hoffmann und Tom Cruise, auf die Bühne,

Dieter Hallervorden, Robert Reck und Christiane Zander am Kornhaus in Dessau. Ruttke

Hallervordens Präsentation in Dessau war von einem großen Medienaufgebot begleitet. Zahlreiche Fernsehsender hatten Teams in die Bauhausstadt geschickt. Der 86-Jährige, der am Sonntag angekündigt hatte, seine 30 Jahre jüngere Partnerin Christiane Zander zu heiraten, präsentierte sich bestens gelaunt und fuhr die Journalisten im eigens gecharteten und mit einem Bus, der extra mit Hallervorden-Werbung beklebt war, durch seine Heimatstadt.

Dieter Hallervorden vor seinem früheren Wohnhaus. Ruttke

Dabei kam Hallervorden auch an vielen Stationen seiner Kindheit vorbei, wie der Georgenkirche, in der er als Baby getauft wurde, seinem Elternhaus in Ziebigk und dem Kornhaus, wo er zu Mittag aß. „Es ist ein unvergesslicher Tag mit vielen Erinnerungen, die hochgespült werden“, sagte Hallervorden beim Anblick seines Elternhauses. „Die Rückkehr bedeutet mir sehr viel.“

Hallervorden betreibt in Berlin zwei Bühnen. Er wurde in Dessau geboren und 2006 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Die Marienkirche ist seit Jahren ein Veranstaltungszentrum im heutigen Dessau-Roßlau. Der Kultur- und der Wirtschaftsausschuss der Stadt hatte der langfristigen Vermietung der Marienkirche an Hallervorden als Einzelunternehmer zugestimmt.

Theater sei immer ein Risiko, sagte Hallervorden in Dessau. So ein Projekt stehe und falle damit, ob es die Leute annehmen. „Denn: Theater ohne Zuschauer ist wie Baden ohne Wasser!", schreibt Hallervorden im Programmheft.