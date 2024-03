Am Ostersamstag war eine alte Dampflok zwischen den drei größten Städten Sachsen-Anhalts unterwegs.

Mit Volldampf durchs Osterwochenende: Dampflok-Sonderfahrten am Sonnabend rund um Dessau

Die Dampflokomotive verlässt am Ostersamstag nach kurzem Halt den Dessauer Hauptbahnhof in Richtung Bitterfeld.

Dessau/MZ. - Zahlreiche Eisenbahnfans haben sich am Sonnabend an der Zugstrecke zwischen Magdeburg, Dessau und Halle eingefunden. Hier war die Schnellzugdampflokomotive 03 2155 auf zwei Sonderfahrten unterwegs.

Die 1934 gebaute Maschine gehört heute der Wedler Franz Logistik GmbH in Potsdam. Die nächsten Sonderfahrten finden am kommenden Wochenende rund um Saalfeld in Thüringen statt.