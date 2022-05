Nach einjähriger Schließung Mit neuem Betreiber: Dessauer Indoorspielplatz „Igel Mizzi“ öffnet kommende Woche wieder

In der Köthener Straße 94-95 gibt es nach einjähriger Schließung und Insolvenz am Montag einen Neuanfang - mit neuem Betreiber und neuem Gewand. Was große und kleine Besucher erwartet.