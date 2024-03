Ab Sonnabend, 2. März, können Besucher des Tierparks Dessau länger bleiben. Zum Start in den Frühling wird zudem um Baumpatenschaften geworben.

Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn - Tierpark in Dessau hat wieder länger geöffnet

Dessau/MZ. - Mit Frühlingsbeginn gelten im Dessauer Tierpark ab Sonnabend, 2. März, wieder die Sommeröffnungszeiten. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Der Tierpark habe dann wieder bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können wieder eine Stunde länger bleiben.

Die Pflanzen bieten nach Angaben des Tierparks derzeit ein besonders schönes Bild, da die Frühblüher auf den Wiesen für eine bunte Farbenpracht sorgen. In diesem Zusammenhang weist der Tierpark darauf hin, dass auch Patenschaften für einen der vielen Bäume auf dem Gelände rund um das Mausoleum vergeben werden. Diese bringen, so eine Sprecher, zusätzliche Mittel ein, um im „Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde“ zum Beispiel Nach- und Neupflanzungen vorzunehmen.

Eine dieser Nachpflanzungen könnte 2024 die „Mehlbeere“ sein, der diesjährige „Baum des Jahres“. „Der fehlt uns wirklich noch in unserem ausgesuchten Baumbestand“, sagt Mathias Smarsly, der technische Leiter des Lehrparks. In den vergangenen Jahren sei es immer wieder gelungen, durch Baumpatenschaften einige „Bäume des Jahres“ in den Bestand zu holen.

Mehr Infos zum Thema Baumpatenschaften gibt es im Tierpark unter (0340) 614426.