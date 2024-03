Drei Kinder verursachen hohen Schaden an einer Hausfassade und flüchten vor der Polizei.

Mit Ästen und Steinen: Kinder beschädigen Firmengebäude in Dessau

Symbolbild: Die Polizei wurde zu einer Sachbeschädigung in der Dessauer Augustenstraße gerufen.

Dessau/MZ. - Ein Mann hat drei Kinder bei einer Sachbeschädigung erwischt. Der65-jährige Zeuge meldete am Karfreitag der Polizei, dass sich die Kinder auf der Rückseite eines Firmengebäudes in der Augustenstraße an der Hausfassade zu schaffen machen.

Die tatverdächtigen Kinder schlugen dort mit Ästen und Steinen gegen die Wand. Bevor die Polizei eintraf, entfernten sie sich vom Ort des Tatgeschehens. Die Polizisten stellten an der Fassade einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro fest.