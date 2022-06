Millionenauftrag aus Berlin: Dessauer Fahrzeugbauer setzten U-Bahnen für die Hauptstadt instand

Dessau/MZ - Der Lack glänzt wieder, als wäre er mit einer Speckschwarte eingerieben worden. Der Triebwagen in der kleinen Halle der Molinari Rail GmbH auf dem ehemaligen Dessauer Waggonbaugelände sieht fast wie neu aus. Dabei hat er in etwa 30 Jahre auf dem Buckel und es war an der Zeit, ihn zu sanieren - inklusive gelbem, neuem Lack. Die Berliner Verkehrsgesellschaft hat diesen Auftrag - einen Millionenauftrag - nach Dessau gegeben.

