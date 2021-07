Mildenseer Ortschaftsräte helfen „Spielebude“ mit Spenden durch den Hitze-Alltag

Spender vom Ortschaftsrat (hi.) in der „Mildenseer Spielebude“.

Mildensee/MZ - Der Hilferuf kam Mitte Juni. Die erste langanhaltende Hitze drückte die Temperaturen in der Kindertagesstätte „Mildenseer Spielbude“ in fast unerträgliche Höhen.

Abhilfe musste her. Die Frage war wie. „Dekita“ als Einrichtungsträger signalisierte, nicht nachhaltig unterstützen zu können. Denn bauliche Investitionen, die das Raumklima in der Kita schräg gegenüber der Mildenseer Feuerwache langfristig und nachhaltig verbessern würden, verbieten sich an diesem Standort aus einem bestimmten Grund: Als Betreuungseinrichtung für Kinder sind die Tage des Gebäudes gezählt. In voraussichtlich zwei Jahren soll in der Nähe in der Oranienbaumer Straße ein Ersatzneubau für die Mildenseer und Kleutscher Kindertagesstätten in Betrieb genommen werden.

Um den Sommer für die jüngsten Mildenseer doch noch erträglich zu machen, wandte sich die Leiterin Anke Düben an den Ortschaftsrat. Die Mitglieder sicherten Hilfe zu. Mit Sachspenden, die auch am neuen Standort in der Oranienbaumer Straße Verwendung finden können, wird die Kindertagesstätte unterstützt.

Ende voriger Woche wurden sie den Kindern übergeben. Eine Wäschespinne, ein Bollerwagen, ein Schlauch mit Schlauchaufroller und ein Sand- und Wasserspieltisch sollen die heißen Tage erträglicher machen. „Wir wollten so schnell und so unbürokratisch wie möglich helfen“, sagte Ortschaftsratsmitglied Florian Kellner. Deshalb wurde auf eine Bewilligung zur Anschaffung der Sachen aus dem Ortschaftsbudget verzichtet. Aus privater Tasche legten Kellner, der Ortsbürgermeister Uwe Groneberg sowie die Ratsmitglieder Carola Brüning und Danilo Helm zusammen, um die Sachspenden zu finanzieren.

Mildensee verjüngt sich durch junge Familien stetig

Der Nachwuchs dankte es dann auch mit Gesangseinlagen und strahlenden Augen beim Auspacken der Präsente. Die Spenden sind für die Ortschaftsratsmitglieder eine mehr als gute Investition.

„Die Kinder sind unsere Zukunft“, sagt der Ortsbürgermeister Uwe Groneberg. Die „Mildenseer Spielebude“ ist aus seiner Sicht ein wichtiger Baustein, um den Ort für Familien attraktiv zu machen. Bisher ist die Rechnung aufgegangen. Mildensee verjüngt sich durch junge Familien stetig. Familienpolitik ist dem Nachwuchs indes egal: Der freut sich über die Präsente.

Das erste Halbjahr 2021 war für die Kita noch mit Einschränkungen verbunden

Kita-Leiterin Anke Düben und ihr Erzieherteam freuen sich für ihre Schützlinge, sie nach so langer Zeit wieder unbeschwert spielen zu sehen. Denn das erste Halbjahr 2021 war mit Einschränkungen verbunden. Im eingeschränkten Regelbetrieb mussten die Kinder strikt in festen Gruppen bleiben. „Diese Zeit haben sie aber meist gut weggesteckt“, resümiert die Kita-Leiterin.

Doch ohne Einschränkungen spielt es sich viel leichter und der Hitze ist durch die Spenden auch ein Schnippchen geschlagen.