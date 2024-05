Für das Internationale Leichtathletik-Meeting am 24. Mai in Dessau gibt es derzeit täglich Anfragen von Sportlern aus aller Welt. Wie der Stand der Vorbereitung auf das Topevent ist.

Sprint-Ass Gina Lückenkemper (r.) peilt am 24. Mai einen neuen Stadionrekord in Dessau an.

Dessau/MZ. - Genau drei Wochen sind es noch, dann gehen Top-Leichtathleten und interessante Newcomer im Paul-Greifzu-Stadion wieder auf Zeiten- und Weitenjagd. Zum 26. Mal lädt der Verein Anhalt Sport dort für Freitag, den 24. Mai, zum renommierten Internationalen Leichtathletik-Meeting ein. „Das silberne Jubiläum haben wir im Vorjahr gefeiert“, erklärt Meetingdirektor Ralph Hirsch. „Nun geht es in bewährter Qualität in Richtung Zukunft. Das Meeting ist ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Dessau-Roßlau.“

Die Resonanz auf die anstehende 26. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Meetings in Dessau ist enorm. „Bis Ende April haben wir 147 Sportlerinnen und Sportler aus 46 Nationen unter Vertrag“, sagt Hirsch mit Blick auf die noch nicht geschlossene Teilnehmerliste. „Das gab es in der Geschichte des Meetings nie. Durchschnittlich haben wir in den zurückliegenden Jahren Athleten aus 30 Nationen in Dessau begrüßen können.“

Die hohe Nachfrage führt Hirsch auf zwei Punkte zurück. Da sind zum einen der gute Ruf und die hohe Qualität, mit der sich die Veranstaltung in mehr als einem Vierteljahrhundert einen Namen bei Sportlern, Clubbossen und Verbandspräsidenten weltweit gemacht hat. Zum anderen sind es die Olympischen Spiele in Paris. Das Dessauer Meeting ist durch die Verbände World Athletics und European Athletics zertifiziert. Teilnehmende Sportler können Punkte für die Weltrangliste sammeln und sich so für die diesjährigen Olympischen Spiele qualifizieren.

Hannes Tiede (l.) und Ralph Hirsch vom Verein Anhalt Sport freuen sich auf die 26. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Meeting. Foto: Frank Neßler

„Anfragen per Mail haben mich mitunter mitten in der Nacht erreicht“, plaudert Hirsch aus dem Nähkästchen. „Die habe ich sofort beantwortet. Das ist für mich selbstverständlich.“ Weltmeister, Olympiasieger und kontinentale Champions kommen gern in die Bauhausstadt, um sich auf die anstehenden Wettkampfhöhepunkte der Freiluftsaison einzustimmen. Bereits eine gute Bekannte ist Top-Weitspringerin Malaika Mihambo. Sie wird sich erneut dem Publikum im Greifzu-Stadion präsentieren und zeigen, wie ihre Form im olympischen Jahr ist.

Einen neuen Stadionrekord peilt Sprinterin Gina Lückenkemper am 24. Mai über 100 Meter an. Aktuell liegt die Bestmarke bei 11,02 Sekunden. Rekordinhaberin ist Patrizia van der Weken aus Luxemburg. Sie lief diese Zeit im vergangenen Jahr in einem der Vorläufe mit kräftiger, aber im Toleranzbereich liegender Windunterstützung. Ebenfalls im Vorfeld der Olympischen Spiele von Paris ist in Dessau Gesa Felicitas Krause zu erleben. Sie geht zusammen mit U23-Europameisterin Olivia Gürth über die 3.000 Meter Hindernis im Stadion an den Start.

Interessante Namen gibt es auch im Teilnehmerfeld der Männer. Neben Top-Sprintern wie Tommy Ramdhan aus Großbritannien, Enoch Adegoke aus Nigeria oder Yupun Abeykoon zählen Stabhochspringer Emmananouil Karalis (Griechenland) sowie die Speerwerfer Thomas Röhler, Julian Weber und Max Dehning zu den Startern am 24. Mai. Letzterer gehört zu den Nachwuchshoffnungen des deutschen Speerwerfens.

„Das Meeting verspricht wieder großes Leichtathletik-Kino in Dessau“, sagt Ralph Hirsch. In insgesamt zwölf Disziplinen werden am 24. Mai die Sieger ermittelt. Das Hauptevent beginnt um 18 Uhr.

Sitzplatztickets sind im Internet unter www.ticketmaster.desowie an bekannten Vorverkaufskassen in Dessau-Roßlau erhältlich. Stehplätze sind auch in diesem Jahr kostenfrei.