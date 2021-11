Mehrere Einfahrversuche - Betrunkener Peugeot-Fahrer demoliert in Zerbst Waschanlage

Ein Auto in einer Waschstraße.

Zerbst/MZ - Ein völlig betrunkener Peugeot-Fahrer ist am Sonnabend in Zerbst daran gescheitert, in die Waschanlage einer Tankstelle zu fahren.

Der 51-jährige Mann wurde gegen 10.20 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Anläufen nahm, in die Waschanlage einer Tankstelle zu kommen. Dabei beschädigte er das Bedienteil der Waschanlage und auch sein Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,27 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.