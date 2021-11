Mehr Preise, höhere Auflage - Neuer Adventskalender der Soroptimistinnen im Verkauf

Dessau-Rosslau/MZ/CUS - So voll gepackt wie in diesem Jahr war der Dessau-Roßlauer Adventskalender der Soroptimistinnen noch nie. Gleich 60 Preise verbergen sich hinter den 24 Türchen, wobei die C-Preise ebenso attraktiv sind wie die A- oder B-Preise. Denn wie in den vergangenen Auflagen gilt, dass die Preise einen Mindestwert von 150 Euro haben. Doch es gibt zum Beispiel auch einen Tag, an dem drei Gewinner jeweils 200 Euro Bargeld und damit einen schönen Zuschuss für die Weihnachtseinkäufe gewinnen können.

In welchem Türchen diese stecken, diese Überraschung wird erst im Advent verraten. Nur so viel. Es gibt auch wieder Gutscheine für Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche oder für Einkäufe und Dienstleistungen. Es sind aber auch zwei Bundesliga-Tickets und eine signierter Ball, ein Akkuschrauber-Set, ein Kinderfahrrad oder ein Rundflug über Dessau auf der Liste der Gewinne.

„Dieses tolle Ergebnis ist nur dank der zahlreichen Unterstützer möglich, die unserem Club die Preise zur Verfügung gestellt haben“, betont Präsidentin Isabelle Michels. Der Club sei froh, dass es „so treue langjährige Unterstützer“ gibt, sich aber auch immer neue finden.

Wer diese Preise bereitstellt, das steht in den Türchen und von A bis Z auf der Rückseite des Kalenders. Durch diese Unterstützer konnten 60 Preise aufgenommen werden und das wiederum ermöglichte eine höhere Auflage: 6.000 Kalender hat der Club in diesem Jahr drucken lassen. „Damit hoffen wir, dass möglichst viele Interessenten einen Kalender erwerben können“, sagt die Präsidentin. Denn in den vergangenen Jahren waren die Kalender immer schnell ausverkauft. Wobei sie darauf verweist, dass es Unternehmen in Dessau-Roßlau gibt, die über Jahre hinweg Kalender erwerben, um diese an ihre Mitarbeiter verschenken.

„Das hilft uns natürlich“, freut sich Isabelle Michels, „weil der Gesamterlös aus dem Kalenderverkauf einem guten Zweck zugutekommt“. Denn auch 2022 will der Dessau-Wörlitzer Club Soroptimist International wieder Projekte fördern zugunsten sozial benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Frauen. Zu den Empfängern von Spenden aus dem Kalenderprojekt 2020 gehörten unter anderen die Johanniter-Unfall-Hilfe für die „Kleine Arche“ und der Verein „Helfende Hände“ für den Kindertreff mit Herz, die Telefon- und die Notfallseelsorge, die Bahnhofsmission und der Roßlauer Verein Ölmühle.

Übrigens ist der Kalender in diesem Jahr von einem Roßlauer Motiv geprägt. Gabriele Geltinger hat den Soroptimistinnen als Titelbild „Roßlauer Wasserburg zur Blauen Stunde“ zur Verfügung gestellt.Die Kalender (Preis 5 Euro) werden vom Montag, 1. November an bei Thalia im Rathaus-Center, bei Leupold-Optik in Roßlau, an den Kassen des Anhaltischen Theaters sowie im Verbindungspunkt in der Zerbster Straße verkauft.