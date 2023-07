Dieter Hallervorden trifft in neuer TV-Show auf sein Ich aus dem Jahr 1987

Dieter Hallervorden 1987 und heute - beide Versionen treffen in der Sky-Show "My & Myself" aufeinander.

Dessau/MZ/FKR - Wie ist es, einen Zeitreisenden zu treffen? Und was würde man ihn fragen? Dessaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden wird für den Fernsehsender Sky genau diese Erfahrung machen. In der neuen Sendung „My & Myself“ trifft er auf sein jüngeres Ich aus dem Jahr 1987.

Dieter Hallervorden erklärt in einer ersten Mitteilung des Senders begeistert: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einer jüngeren Version von mir auf Zeitreise gehen und auf diese humorvolle Weise mein Leben reflektieren und Ereignisse im Hier und Jetzt nacherleben kann“.

Möglich macht dies die sogenannte Deepfake-Technologie. Eine künstliche Intelligenz (KI) wurde mit unzähligen Aufnahmen Hallervordens aus den 70er bis frühen 90er Jahren trainiert, um eine digitale Maske seiner jüngeren Version zu erstellen.

Im Studio sitzen dann der 88-jährige und der 52-jährige Dieter Hallervorden nebeneinander. Wobei die jüngere Version nicht weiß, was seit 1987 passiert ist. Dass es die DDR nicht mehr gibt, wer Hallervordens aktuelle Frau ist und wie sich seine Karriere seitdem entwickelt hat.

Nicht die erste TV-Show, die einen Promi mit sich selbst reden lässt

Interviewt werden die beiden Hallervordens von Michael Mittermeier, für den die Moderation nicht nur technisch eine Herausforderung ist: „Neben dem jungen und dem heutigen Dieter Hallervorden gleichzeitig zu sitzen und beide zu interviewen, klingt vielleicht komisch, ist aber extrem spannend.“

Dabei ist es nicht die erste Fernsehsendung, die auf einen solchen Ansatz setzt: In der ZDF-Sendung „Kessler ist ...“ etwa tauchte der Comedian und Schauspieler Michael Kessler intensiv in das Leben seiner Interviewpartner ein. Am Ende jeder Folge trifft der Original-Promi auf den als ihn verkleideten Michael Kessler und darf ihm Fragen stellen und seine eigenen Macken und Eigenarten entdecken.

Auf die Spitze getrieben hat es das britische TV-Format „Deep Fake Neighbour Wars“

Auch die Deepfake-Technologie kommt bereits anderswo zum Einsatz. So wurde für den aktuellen Kinofilm „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ebenfalls eine jüngere Version von Hauptdarsteller Harrison Ford generiert und in der Disney-Serie „The Mandalorian“ wurde der junge Luke Skywalker aus den ersten Star Wars-Filmen mittels Computer-Technik wieder zum Leben erweckt. Nicht völlig frei von Kritik.

Auf die Spitze getrieben hat es das britische TV-Format „Deep Fake Neighbour Wars“, in dem sich täuschend echte - aber am Computer generierte - Versionen von Prominenten wie Kim Karashian, Adele und Usain Bolt am Gartenzaun über Taubendreck oder zu laute Nachbarn streiten.

Die Show „Me & Myself“ mit Dieter Hallervorden wird pünktlich zu seinem 88. Geburtstag am 5. September 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One ausgestrahlt und anschließend auf Sky Q und Sky Go verfügbar sein.