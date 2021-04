„Masken auf, Nazis raus“ - Gegendemo für Sonnabend am Hauptbahnhof Dessau angemeldet

Dessau-Rosslau - „Kurbeln statt schwurbeln“ ist das Motto einer Fahrrad-Demo, die am Sonnabend, 14 Uhr, am Hauptbahnhof in Dessau geplant ist. Unter dem Motto „Masken auf, Nazis raus“ haben mehrere Gruppen um das Bündnis Dessau Nazifrei, Fridays For Future, die Grüne Jugend und die Linksjugend zur Teilnahme aufgerufen.

Anlass ist eine Demo, die für den Sonnabend von Rechten angemeldet wurde und für die unter anderem in Querdenker-Kreisen mobilisiert wird. Demobeginn ist um 15 Uhr, ebenfalls am Bahnhof, wahrscheinlich aber am Westausgang. Die Anmelder waren schon Ende Januar durch die Stadt gezogen. Damals waren 20?Teilnehmer gekommen. (mz)