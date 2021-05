„Marktplatz on Tour“ findet Abschluss am Rathaus Dessau - Biomarkt auch auf Lidiceplatz

Dessau - Auf dem Marktplatz in Dessau wird am Sonnabend, 15.Mai, der „Marktplatz Sachsen-Anhalt on Tour“ seine letzte Station machen. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich fast 40 Anbieter regionaler Produkte „made in Sachsen-Anhalt“. Aus Dessau ist beispielsweise der Anhaltiner Wildhandel mit dabei. Im Angebot haben die Erzeuger Wildfleisch und Wildwurst, aber auch Gewürze.

Außerdem vor Ort: die Brennereimanufaktur Kullmann aus Loburg, der Straußenhof Scholz aus Landsberg, Wikana Kekse aus Wittenberg und viele andere. Die Veranstaltung findet unter Corona-Bedingungen statt. Organisiert wird sie von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt und wird vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie unterstützt.

Die Händler vom Regional- und Biomarkt auf dem Lidiceplatz in Dessau-Nord laden ebenfalls am Sonnabend, 15. Mai, in der Zeit von 9 bis 13?Uhr wieder zu einem Besuch ein. Entsprechend der Saison bietet Körnigs Bauernmarkt neben Hausschlachtewurst auch regionales Gemüse und Spargel an

. Außerdem sind frischer Fisch vom Forellenhof Thießen, Ziegenkäsespezialitäten aus Glinde, hausgemachte Marmeladen und Kuchen, frische Kräuter und Gemüse von der urbanen Farm, Honig vom Imker sowie knuspriges Biobrot im Angebot. Es wird um das Tragen von Masken gebeten. (mz)