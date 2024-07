Kochstedt/MZ - Die Polizei sucht nach einem Überfall auf ein Geschäft in Kochstedt nach Zeugen der Tat und hat sich an die Öffentlichkeit gewendet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein Mann am Freitagnachmittag, dem 19. Juli, um kurz vor 14 Uhr das Geschäft in der Lichtenauer Straße betreten und mit einer Pistole gedroht haben. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld.

„Ein Mitarbeiter des Geschäfts übergab daraufhin Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung“, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine anschließende Fahndung führte nicht zur Festnahme des Räubers. Allerdings gibt es eine Personenbeschreibung.

Der Mann war etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug blaue Jeans, schwarze Sneaker sowie eine graue Trainingsjacke mit Kapuze. Während des Überfalls trug der Täter ein Tuch über Mund und Nase sowie ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter geben können, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/ 6 00 02 91 zu wenden. Außerdem ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.