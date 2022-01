Lottoglück 2021 in Dessau-Roßlau? Jede zweite Woche ein Gewinn ab 5.000 Euro

Dessau-Roßlau/MZ - Das Lottoglück meinte es 2021 gut mit der Stadt Dessau-Roßlau. Etwa jede zweite Woche glückte ein Hochgewinn ab 5.000 Euro. Insgesamt seien 29 solcher Hochgewinne registriert worden - vier mehr als im Jahr 2020, teilt Astrid Wessler, Sprecherin von Lotto Sachsen-Anhalt mit.

Zu den 29 Hochgewinnern zählen fünf Lottospieler, die jeweils 7.777 Euro bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen haben sowie drei weitere Lottospieler mit 6.666-Euro-Gewinnen in der Zusatzlotterie „Super 6“.

„2021 war ein sehr erfolgreiches Lottojahr“

Der mit 165.678 Euro höchste Lottogewinn im Jahr 2021 in Dessau-Roßlau glückte Mitte Februar bei Eurojackpot. Zudem ging Anfang Juni der Hauptgewinn bei einer Landessonderauslosung - ein Camper-Fahrzeug im Wert von 60.000 Euro - in die Doppelstadt. „2021 war ein sehr erfolgreiches Lottojahr. Das Lottoglück hat sich als pandemiesicher und krisenfest erwiesen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Die Lotto-Verkaufsstellen, in denen mehr als 80 Prozent der Spieleinsätze getätigt werden, waren mehr als nur eine Stelle, an der man schnell den Lottoschein abgibt oder ein Rubbellos kauft. Sie waren Service- und Gesprächspunkt.“

Rein rechnerisch hat jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr 93 Euro in sein Lotto-Glück investiert.

Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten in Sachsen-Anhalt zugute. In Dessau-Roßlau wurden im vergangenen Jahr 17 Vorhaben mit rund. 322.000 Euro gefördert.

Die höchste Summe - 40.000 Euro - ging an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz für die mobile Dauerausstellung „Das Gartenreich des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau 20221/22 im Haus der Fürstin in Wörlitz“. Mit 32.000 Euro unterstützte Lotto den 24. Burgtheatersommer Roßlau. Lottomittel flossen auch in das internationale Stabhochsprungmeeting auf dem Dessauer Marktplatz. Die Junkers Paddelgemeinschaft erhielt 39.000 Euro für die Anschaffung von Sportmaterialien. Auch die Ausstellung „Zucker aus Rüben- Ein Kraftstoff der Moderne“ in der Orangerie des Georgiums der Stadt Dessau-Roßlau wurde gefördert, ebenso wie eine Fahrrad-Ladestation an der Jugendherberge, ein Trinkbrunnen für das Liborius-Gymnasium oder der ESV Roßlau 1951 für den Einbau einer neuen Heizungsanlage.