Letzte Arbeiten am Bahnknoten Roßlau-Dessau - Züge rollen wieder ab 11. Dezember

Dessau-Roßlau/MZ - Im Bahnbauprojekt Roßlau-Dessau steht die Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks und Wiederaufnahme des Zugverkehrs ab 11. Dezember bevor. Das hat die Deutsche Bahn am Freitag angekündigt.

Am 15. November seien bereits drei neue Bauwerke in Betrieb gegangen: die Eisenbahnüberführungen über den Kirchweg, in Meinsdorf über die L 120 sowie das Kreuzungsbauwerk der Bahnstrecken nach Berlin und Richtung Wittenberg. Bis zur vollständigen Inbetriebnahme stehen finale Anpassungen an den Gleis- und Oberleitungsanlagen und Abbrucharbeiten im Bauprogramm. Anschließend erfolgen die Abnahmeprüfungen der neuen Leit- und Sicherungstechnik, damit die Züge zum Fahrplanwechsel wieder zuverlässig rollen können.

Von Montag, 6. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember, erfolgt von 6 bis 22 Uhr noch der Abbruch des restlichen Bauteils der alten Überführung Meinsdorf. Zwischen dem 13. und 17. Dezember, ebenfalls von 6 bis 22 Uhr, finden im Bereich der Überführung Meinsdorf Rammarbeiten statt. Diese sind nach Bahn-Angaben nötig, um die Baugrube auf der Nordseite abzusichern. Durch diese Arbeiten kann es zu erhöhten Lärmbeeinträchtigungen sowie Verschmutzungen der Fahrbahn besonders im Bereich der Baustellenzufahrten kommen. Die Deutsche Bahn bemüht sich, die Störungen so gering wie möglich zu halten. Beeinträchtigungen ließen sich aber nicht gänzlich ausschließen.

Die Arbeiten zum Neubau des Haltepunkts Meinsdorf dauern planmäßig noch bis in den Sommer des kommenden Jahres. Dort sollen ab 15. August 2022 wieder Züge halten.

Aufgrund der angekündigten Bauarbeiten kommt es im Knoten Roßlau-Dessau noch bis Freitag, 10. Dezember, zu Streckensperrungen, die in der Region zu Fahrplanänderungen, Ausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen führen. Betroffen sind davon die Nahverkehrs-Linien RE 7, RE 13, RE 14, RB 51 sowie die S 2 und die S 8.

Informationen zu den veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, in der App DB Navigator, bei der Servicenummer der Deutschen Bahn 030 2970 und im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com.