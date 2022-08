Lebensretter mahnen alte Baderegeln an - Nie ohne Abkühlung

Dessau-Rosslau/MZ - Die Polizei geht davon aus, dass ein Unfall am vorigen Mittwoch zum Tod eines 52-Jährigen im Waldbad Am Schenkenbusch führte. Die Ermittlungen waren am Wochenende noch nicht gänzlich beendet. „Der Fall ist am Montag als Badeunfall abgeschlossen worden“, informierte das Polizeirevier Dessau-Roßlau jetzt aktuell.

Der Tod des Badegastes in Dessau stockt die jüngst veröffentlichte Zwischenbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) um einen traurigen Eintrag auf: Bis Ende Juli waren in Sachsen-Anhalt insgesamt sieben Menschen beim Baden gestorben. Damit ist die Zahl der tödlichen Badeunfälle im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im vergangenen Jahr hatte es bis Juli acht Badetote gegeben. Die meisten dieser Unfälle waren in den Sommermonaten passiert.

Eiserne Regel: Nie unvorbereitet oder überstürzt ins Wasser

Holger Hövelmann, Präsident des DLRG-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, reagierte betroffen auf die Unglücksbotschaft aus Dessau-Roßlau. Die Stadt gehört zum Wahlkreis des SPD-Landtagsabgeordneten. Da habe der verständliche Wunsch eines Menschen nach wiedergewonnener Freiheit in der Freizeit tragisch geendet. Hövelmann verbietet sich Spekulationen, aber hält es für möglich, dass auch sichere Schwimmer nach überlangen Pausen aus der Übung geraten und grundlegende Baderegeln vergessen können. Man solle nie unvorbereitet ins Wasser gehen, nie mit vollem Magen und sich allmählich abkühlen - das habe ihm schon als Kind die Oma ans Herz gelegt und damit Recht behalten.

Da es sich bei den bisher acht Ertrunkenen im Land in sechs Fällen um Männer handelte, spiele möglicherweise auch Selbstüberschätzung und Leichtsinn eine Rolle, befürchtet der DLRG-Präsident. „Gerade an extrem heißen Tagen mutet man dem Kreislauf mit jähem Wechsel der Umgebungsbedingungen eine Menge zu.“ Mitunter werde das zu viel.

Lebensretter appellieren: Nicht baden in unbewachten Gewässern

Je höher die Temperatur, desto mehr verlockt auch die Abkühlung in Flüssen und Seen. Die Gefahr zu ertrinken, wird da gern ignoriert. Und so kommt es immer wieder gerade an unbewachten Gewässern zu tragischen Unglücks- und Notfällen. Auch zu denen werden die ehrenamtlichen DLRG-Kräfte gerufen. Wie am Bergwitzsee, wo laut Hövelmann die wochenlange Suche nach einem verschwundenen Paddler bislang ergebnislos blieb. Oder im Juli 2021 an der Elbe, wo die Wasserretter der Ortsgruppe Zerbst/Anhalt einen 31-jährigen Familienvater, der eines seiner Kinder aus dem Wasser holen wollte, nur noch tot aus dem Strom bergen konnte. Der aus Afghanistan stammende Mann war Nichtschwimmer.

Es sind Einsätze wie dieser, die die DLRG-Mitglieder eindringlich an die Vernunft der Menschen appellieren lassen, nicht in unbewachten Gewässern zu baden - egal, ob Fluss, See oder Kiesgrube. Unerwartet starke Strömungen und plötzliche Untiefen können genauso zur Gefahr werden wie unebener Untergrund, sagte DLRG-Ortssprecher Nico Güth.

Holger Hövelmann ist Präsident des Landesverbandes Sachsen-Anhalt der DLRG und zugleich SPD-Landtagsabgeordnter für den Waldkreis Dessau-Roßlau. Thomas Ruttke