Laube im Dessauer Westend brennt aus - Schaden liegt bei 20.000 Euro

In Dessau ist erneut eine Laube ausgebrannt. Der Notruf ging am Dienstag um 7.35 Uhr bei der Dessauer Feuerwehr ein.

Dessau/MZ - In der Kleingartensparte Westend in der Dessauer Weststraße ist am Dienstagmorgen eine Gartenlaube komplett ausgebrannt. Der Notruf war um 7.35 Uhr eingegangen. Bei der Anfahrt war bereits dichter Rauch zu sehen. Es brannte im hinteren Bereich der Sparte.

Für den Löscheinsatz musste eine 180 Meter lange Schlauchleitung zwischen Löschfahrzeug und der etwa 15 Quadratmeter großen Laube gelegt werden. Der Brand selbst war dann schnell gelöscht. Die Brandstelle wurde gegen 10.30 Uhr noch einmal kontrolliert.

Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Alten, die allerdings nicht eingreifen musste. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.