Langjähriger Gemeindekirchenrat und Stadtrat - Heinz Bierbaum erhält Bundesverdienstkreuz

Dessau - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Donnerstag in Dessau an den langjährigen CDU-Stadtrat Heinz Bierbaum das Verdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens überreicht. Verliehen wurde der Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bierbaum wurde für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Der 1941 in Dessau geborene Tischler engagiert sich seit fast 60 Jahren im Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde St. Peter und Kreuz. Dem Stadtrat gehörte er von 1990 bis 2019 an. 2013 würdigte die Evangelische Landeskirche Anhalt seine Verdienste mit dem „Anhalter Kreuz“. Im Mai 2015 wurde Bierbaum für 25 Jahre Stadtratstätigkeit geehrt, im Juni 2019 erhielt er die Ehrenmedaille der Stadt Dessau-Roßlau.