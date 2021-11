Lange Schlangen für Corona-Impfung - Impfteam auf Hochschulcampus Dessau stark gefordert

Der Andrang war am Dienstag riesig.

Noch vor einigen Wochen herrschte gähnende Leere an Dessau-Roßlaus Impfpunkten, inzwischen ist der Andrang riesig. Vor der mobilen Impfstation auf dem Bauhaus-Campus standen Hunderte am Dienstag Schlange.

Allein bis zum Mittag wurden dort 146 Personen geimpft, davon rund die Hälfte zum ersten Mal. Am Montag waren in der Feuerwache Süd 309 Impfungen durchgeführt worden. Die Teams haben der Stadt zufolge ihre Arbeitszeiten verlängert und Pausenzeiten eigenständig gekürzt.

Auf dem Hochschulcampus wird auch am Mittwoch und Donnerstag geimpft. Am Freitag ist das mobile Impfteam im DWG-Mietertreff „Hobusch 3“ in der Hobuschgasse 3.