Lange Pause für RE 7 von Dessau nach Berlin - Bahn setzt ab September auf Expressbusse

Dessau/MZ - Bahnfahrer zwischen Dessau und Berlin müssen sich ab September auf Schienenersatzverkehr auf der Strecke des RE 7 einstellen. Das hat die Bahn angekündigt. Zwischen den Bahnhöfen Wilhelmshorst und Bad Belzig werden im Herbst 22 Kilometer Gleis und 14 Weichen erneuert. Die Bahn investiert dort 16 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten schränken die Kapazität der Strecke ein - mit Folgen: Zwischen 11. September und 24. November fällt der RE 7 zwischen Seddin bei Potsdam und Dessau aus. Dafür fahren Expressbusse zwischen Potsdam und Bad Belzig/Dessau, die nur in Michendorf, Wiesenburg, Medewitz, Jeber-Bergfrieden und Roßlau halten. In Potsdam besteht Anschluss an die Züge des RE 1 von und nach Berlin. Zugleich fallen vom 11. September bis 1. Oktober noch die Züge der RB 33 zwischen Berlin-Wannsee und Beelitz aus.

Wer von Dessau nach Berlin will, sollte in dieser Zeit über Wittenberg fahren und den ICE in die Hauptstadt nutzen.