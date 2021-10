Kutscher baut Unfall bei Zerbst mit fast 1,8 Promille, spannt die Pferde aus und flüchtet

Zerbst/MZ - Dass man sich auch auf dem Bock einer Pferdekutsche an die Straßenverkehrsordnung halten und nicht alkoholisiert starten sollte, haben zwei Männer am Donnerstag gegen 19 Uhr erfahren müssen. Sie und ihr Gespann wurden in einen Unfall verwickelt.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hatte der Kutscher reichlich dem Alkohol zugesprochen und dann die Zügel in die Hand genommen. Er und sein Beisitzer befuhren mit ihrem unbeleuchteten Gespann die K 1249 aus Richtung Deetz in Richtung Dobritz, als ein sich im Gegenverkehr befindlicher 62-jähriger Fiatfahrer die Kutsche im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug streifte.

Sowohl der 48-jährige Zügelhalter als auch sein 23-jähriger Beisitzer stürzten vom Kutschbock.

Der Aufprall muss stark gewesen sein, denn sowohl der 48-jährige Zügelhalter als auch sein 23-jähriger Beisitzer stürzten vom Kutschbock. Damit aber noch nicht genug. Sie rappelten sich auf, spannten das Pferd aus und flüchteten vom Unfallort.

In Dobritz konnten sie wenig später jedoch von der Polizei gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Kutschenführer einen Wert von 1,79 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme unterziehen.

An der Kutsche entstand geringer Sachschaden. Der Fiat war indes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 6.000 Euro, teilt die Polizei abschließend mit.