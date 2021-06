Kreativmarkt auf der Wasserburg Roßlau öffnet nach fast zweijähriger Pause wieder

Roßlau - Jörg Hundt muss etwas länger überlegen, um sicher darauf antworten zu können, wann das letzte Mal Künstler im Rahmen des Kreativmarktes auf dem Gelände der Wasserburg ihr Können und ihre Produkte dem Publikum zeigen konnten.

Im November 2019 wurde der letzte reguläre Kreativmarkt veranstaltet. Hoffnung hat es auch in der Pandemie gegeben, den traditionell im Frühjahr und Herbst stattfindenden Markt durchführen zu können. Doch daraus wurde bisher nichts. „Wann immer es möglich ist, wollen wir aber unseren Markt veranstalten, damit er nicht völlig aus dem Gedächtnis verschwindet“, sagt der Mitorganisator Hundt.

Wer einen Corona-Test braucht, kann sich an beiden Tagen vor Ort kostenlos an einer mobilen Teststation testen lassen

Jetzt, am 19. und 20. Juni, ist es von jeweils 11 bis 18 Uhr möglich. Dank niedriger Inzidenzen haben das Gesundheits- und das Ordnungsamt grünes Licht gegeben. Eine Rückkehr zur Normalität ist es aber noch nicht ganz. Denn es gelten strenge Hygienebestimmungen. An der Südstraße wird es einen offiziellen Zugang zum Burggelände geben. Dort wird der Einlass kontrolliert. Eintritt wird nicht erhoben. Spenden sind möglich. Den Markt besuchen dürfen vollständig Geimpfte, Genesene und negativ getestete Personen.

Wer einen Test braucht, kann sich an beiden Tagen, jeweils von 11 bis 13 Uhr, vor Ort kostenlos an einer mobilen Teststation testen lassen. „Wir wollen es den Menschen, trotz aller Umstände, so bequem und angenehm wie möglich machen“, so Hundt. Dennoch müssen nach behördlichen Vorgaben zusätzlich Kontaktdaten hinterlassen sowie die Maskenpflicht und Abstandsregeln beachtet werden.

Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, die Erlöse gehen an den Burgverein

Die rund 15 eingeladenen regionalen Künstler verteilen sich mit ihren Ständen auf dem gesamten Burggelände, drinnen und draußen. Jörg Hundt wird in einer Freiluftgalerie zeigen, welche Motive in den vergangenen eineinhalb Jahren bei ihm entstanden sind. „Die Pandemie war auch eine sehr kreative Phase, in der ich viel ausprobieren konnte“, erzählt der Hobbykünstler. Außerdem gibt es unter anderem Mangas, Perlenarbeiten, Kreationen aus Papier, Gold- und Silberschmuck, Metallkunst und florales Design zu bewundern und nach Belieben auch zu erwerben.

Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die Erlöse gehen an den Burgverein. Auf die beliebten Mitmachaktionen der vergangenen Kreativmärkte, bei denen sich Besucher unter Anleitung der Künstler auch selbst kreativ betätigen konnten, muss diesmal verzichtet werden. „Wer Lust auf kreative Inspirationen und Sachen hat, der sollte trotzdem vorbeischauen. Der Markt bietet auch in dieser Hinsicht genug Abwechslung, um auf andere Gedanken zu kommen“, wirbt Hundt um möglichst viele Besucher am Sonnabend und Sonntag. (mz)