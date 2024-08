DAK Gesundheit Krankenstand in Dessau-Roßlau und Anhalt-Bitterfeld steigt im ersten Halbjahr auf Rekordhoch

Einen besonders hohen Krankenstand verzeichnet die Krankenkasse DAK-Gessundheit für das erste Halbjahr in Dessau-Roßlau und in Anhalt-Bitterfeld. Auch während der Hitze, so die DAK, sind Beschäftigte stark belastet.